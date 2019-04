Grün-Weiß zu Gast bei den Jungbullen

In der 21. Runde der 2. Liga trifft die Austria auswärts auf den FC Liefering.

In den bisherigen fünf Runden der zweiten Meisterschaftshälfte gab es für die Lustenauer zwei Unentschieden, zwei Niederlagen und nur einen Sieg. Einige machen sich wohl schon Gedanken über die Zukunft, doch es sind noch zehn Runden in der laufenden Meisterschaft zu absolvieren. Personell hat Gernot Plassnegger den selben Kader zur Verfügung wie schon gegen den FAC, daher dürfte es in der Aufstellung keine all zu großen Überraschungen geben.