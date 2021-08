Groteske Videos: Taliban toben durch Fitnesscenter

Im Freizeitpark in Herat und im Fitnesscenter des geflohenen Präsidenten in Kabul feiern die Taliban-Kämpfer ausgelassen ihren Sieg.

Taliban auf Crosstrainern

"Generalamnestie" für Regierungsmitarbeiter

Die radikal-islamischen Taliban haben nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan eine Generalamnestie für alle Regierungsmitarbeiter verkündet. Der Vizechef der Taliban wies seine Kämpfer überdies an, keine Privathäuser in Kabul zu betreten. Westliche Staaten arbeiten unterdessen mit Hochdruck daran, ihre Staatsbürger und afghanische Mitarbeiter aus Kabul auszufliegen. Laut Außenministerium befinden sich noch rund 25 Österreicher in Afghanistan und wollen das Land verlassen.