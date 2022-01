Großzügigkeit von Firmen und vielen Menschen

Initiator Quadro Ernst hat an den Verein Netz für Kinder einen Scheck von 5100 Euro übergeben.

Waren es vor wenigen Monaten schon 16.300 Euro, hat der Feldkircher Quadro Ernst alias Ernst Robol nun in den letzten Tagen abermals einen Scheck in Höhe von 5100 Euro in einem mehr als gebührenden Rahmen im Garten vom Gasthof Rankweiler Hof mit vielen Prominenten und mehreren Stammgästen des Rankweiler Traditionsgasthauses an Conny Amann vom Verein Netz für Kinder übergeben. „Jeder Verein kann sich einen Quadro Ernst nur wünschen. Schon lange setzt er seine professionelle Arbeit als Ehrenamtlicher zugunsten vieler in Not geratenen Kinder bravourös um. Das ist einfach eine unglaubliche Leistung von Quadro Ernst und der Verein weiß es auch zu schätzen“, fand Conny Amann vom Netz für Kinder nur lobende Worte für den Feldkircher.