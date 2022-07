Größter rosa Diamant seit 300 Jahren gefunden

In einer Mine im Nordosten Angolas ist ein 170 Karat schwerer rosafarbener Diamant entdeckt worden.

Eine australische Bergbaufirma hat im südafrikanischen Angola einen rosa 170-Karat-Diamanten entdeckt. Der Stein "The Lulo Rose" sei der größte Rohdiamanten-Fund seiner Art seit 300 Jahren, teilte die Firma Lucapa Diamond Company am Mittwoch mit. Der Diamant wurde in der Lulo Mine im Nordosten des Landes gefunden. Er soll nun durch eine internationale Ausschreibung von der staatlichen Diamantenvermarktungsgesellschaft Angolas verkauft werden.