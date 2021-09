Größter Kokainschmugglerring Europas in Spanien zerschlagen

Die spanische Polizei hat in Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Ländern den - nach eigenen Angaben - größten Kokain-Schmugglerring Europas zerschlagen.

Dabei seien in Spanien 61 Verdächtige, vor allem aus Balkanländern, festgenommen. Die Polizei konnte dabei vier Tonnen Kokain, zweieinhalb Tonnen Marihuana und große Mengen Bargeld sicherstellen.

Internationale Ermittlung

An den jahrelangen Ermittlungen unter Leitung der europäischen Polizeibehörde Europol seien neben Polizisten aus Spanien auch Kollegen aus Deutschland, Kroatien, Slowenien und Serbien sowie Kolumbien und US-Beamte beteiligt gewesen. Bei den Mitgliedern der Bande habe es sich vor allem um Bürger von Balkanländern wie Serbien, Kroatien und Montenegro gehandelt. Die Festnahmen in Spanien seien bereits im Frühjahr dieses Jahres in Barcelona, Madrid, Málaga, Tarragona, Girona und Valencia erfolgt.