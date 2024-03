Größte Schlange der Welt tot aufgefunden

Die als größte ihrer Art geltende Schlange wurde in Brasilien tot aufgefunden. Natürlicher Tod oder getötet?

Im Februar sorgte ein Video für Aufsehen im Internet: Es zeigte die Begegnung des niederländischen Biologen Freek Vonk mit einer riesigen grünen Anakonda am Ufer eines Flusses in Brasilien. Die Schlange, die sich sanft ins Wasser gleiten ließ, war knapp acht Meter lang und wurde von Vonk in dem Video begleitet, das weltweit millionenfach angeklickt wurde. "Sie war viermal so groß wie ich und ihr Kopf war so groß wie meiner", erinnert sich Vonk an die Begegnung.