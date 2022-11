"Größte Blamage" - Teile der Heeresreform werden aufhoben

Die letzte Dienststellenreform beim Heer, die erst im Juli 2022 vollzogen wurde, muss wieder zum Teil zurückgenommen werden.

Keine Bündelungen

Die Rückführung dieser beiden Direktionen ins Ministerium ist allerdings nicht die einzige Änderung, die vorgenommen wird. Auch die Bündelung aller Personalangelegenheiten in eine zentrale Dienstbehörde wird zurückgenommen. Beispielsweise müsste die Aufnahme jedes einzelnen Berufssoldaten in Villach vom Ministerium genehmigt werden. Und das ursprünglich abgeschaffte Heerespersonalamt, das etwa für die Ausstellung von Dienstausweisen und Führerscheinen zuständig war, wird wieder eingeführt.

Umstrittene Reform

Ausgearbeitet wurde die Reform federführend vom Generalsekretär von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), Dieter Kandlhofer. Er hat inzwischen nach fragwürdigen Verwicklungen bei einem umstrittenen Kasernenbauprojekt am Klagenfurter Flughafen das Ministerium verlassen. Zurückgeblieben ist eine Reform, die von Anfang an mehr als umstritten war. Kern der Strukturreform war eine Verkleinerung des Ministeriums. Aus fünf Sektionen in der Zentralstelle wurden drei Direktionen, zwei davon zivil geführt: eine für Personalführung und Budget zuständige Präsidialdirektion und eine für Recht, Diplomatie und Kommunikation zuständige Direktion für Verteidigungspolitik. Darüber hinaus wurde eine Direktion Revision und Disziplinar- und Beschwerdewesen gebildet. Damit wurde im Ministerium nur das belassen, was "zwingend notwendig" war, alles andere wurde als nachgeordnete Dienststelle organisiert. Dieses Struktur hat sich aber als rechtlich nicht umsetzbar erwiesen.