GroÃŸreinemachen in AuÃŸerbraz

Bludenz. Braz. Am Samstag, 6. April 2019, findet in der Parzelle Außerbraz die alljährliche Flurreinigung statt. Ab 13.30 Uhr können sich die TeilnehmerInnen beim Bauhof Außerbraz einfinden.

Bereits einen Tag zuvor, am 5. April, werden sich die Schüler und Schülerinnen der Volksschule Außerbraz mit den Lehrpersonen an der diesjährigen Landschaftsreinigung beteiligen. Bei starkem Regen oder Schneefall findet die Landschaftsreinigung in Außerbraz dann erst nach Ostern, am 27. April, statt.