Großes Wiener Derby, WAC vs Ried, Sturm gegen Tirol

Mit drei interessanten Duellen wird der 11. Spieltag in der Bundesliga abgeschlossen.

Das Match im Ticker: Wolfsberg vs Ried

RZ WAC – SV Ried Sonntag, 09.10.2022, 14:30 Uhr Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Petru Ciochirca

Der RZ WAC ist gegen die SV Ried in der Bundesliga seit neun Spielen ungeschlagen (6S 3U) – das ist Bundesliga-Rekord für die Kärntner gegen ein Team. Ried gewann zuletzt am 12. Dezember 2015 ein BL-Spiel gegen den WAC (1:0 H).

Der RZ Pellets WAC traf in der Bundesliga in neun Spielen gegen die SV Ried in Folge – in so vielen wie in den ersten 15 Duellen zusammen. In mehr Spielen in Folge trafen die Kärntner noch gegen keinen Gegner.

Der RZ WAC traf in der Bundesliga im fünften Spiel in Serie häufiger als zweimal (insgesamt 15 Tore – 3 im Schnitt) und damit erstmals in so vielen in Serie.

Die Sv Ried erzielte bei der 2:3-Heimniederlage gegen den SCR Altach erstmals in dieser Saison der Bundesliga mehr als ein Tor sowie erstmals seit April 2022 – in den 14 BL-Spielen dazwischen traf Ried nie doppelt. Damit traf jedes der 12 Teams in dieser BL-Saison mindestens einmal mehrfach.

Der RZ WAC erzielte um 5,8 Tore mehr als zu erwarten waren (21 Tore bei 15,2 xG) – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Die SV Ried erspielte sich die höchste Chancenqualität nach Standards (6,3) in dieser BL-Saison und erzielte auch die Hälfte der Tore (3 von 6) nach Standards – der höchste Anteil (50%).

Das Match im Ticker: Sturm Graz vs WSG Tirol

SK Sturm Graz – WSG Tirol Sonntag, 09.10.2022, 14:30 Uhr Merkur Arena, Schiedsrichter: Arnes Talic (S)

Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga gegen die WSG Tirol keines der acht Spiele (6S 2U). Sturm bestritt sonst nur gegen den SC Austria Lustenau so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (12S 1U).

Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison der Bundesliga sechs der ersten 10 Spiele – die dritte Saison in Folge. Mehr waren es zuletzt 2017/18 (damals 7 Siege).

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga zwei der vergangenen drei Auswärtsspiele, so viele wie von acht Spielen in der Fremde zuvor zusammen. Nie holten die Tiroler in der Bundesliga mehr Punkte aus den ersten fünf Auswärtsspielen einer BL-Saison als in dieser Saison (6, wie zuvor nur 2020/21).

Der SK Sturm Graz kassierte in dieser Saison der Bundesliga nur fünf Gegentore in den ersten 10 Spielen (nie weniger zu diesem Zeitpunkt einer BL-Saison) und zum dritten Mal in der BL-Historie der Steirer (1997 und 2020). Der SK Sturm ist seit vier BL-Spielen ohne Gegentor – so lange wie zuletzt zum Jahreswechsel 2020/21 (damals 5 in Folge).

Der SK Sturm Graz hatte in dieser Saison der Bundesliga die meisten Pressingsequenzen aller Teams (200, WSG Tirol Fünfter mit 154) – die Steirer erreichten damit durch ihr Pressing 200-mal, dass ein Spielzug des Gegners nur maximal drei Pässe hatte und noch in deren Hälfte endete.

Das Match im Ticker: Rapid Wien vs Austria Wien

SK Rapid Wien – FK Austria Wien Sonntag, 09.10.2022, 17:00 Uhr Allianz Stadion, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Der SK Rapid Wien blieb in den vergangenen drei Saisonen in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (1S 7U). Drei ungeschlagene BL-Saisonen gegen die Wiener Austria in Folge gelangen dem SK Rapid sonst nur 1996/97, 1997/98 und 1998/99.

Der SK Rapid Wien und FK Austria Wien trennten sich in der Bundesliga in den vergangenen sieben Spielen remis, das gab es in der BL-Historie zuvor nie in einem Duell zwischen zwei Teams. Die letzten vier Duelle endeten jeweils 1:1.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit neun Auswärtsspielen beim SK Rapid Wien ungeschlagen (3S 6U) – das gelang nie zuvor einem Team gegen die Hütteldorfer. Der FK Austria Wien gewann am 16. Dezember 2018 das Heimspiel gegen Rapid mit 6:1. Dies war der einzige Heimsieg in den vergangenen 18 BL-Begegnungen dieser beiden Teams.

Der FK Austria Wien hatte 82 Hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Aus diesen Hohen Ballgewinnen erzielte der FAK zwei Tore – nur der LASK (5) und TSV Egger Glas Hartberg (3) mehr.