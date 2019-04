Großes Wäldercup-Finale am Staatsfeiertag

Der FC Langenegg hat am 1. Mai gegen den FC Bizau Heimrecht.

Langenegg. Nach mehreren Verschiebungen aufgrund von Terminproblemen kommt das Finale des 9. Raiffeisen Wäldercups 2018 nun am Staatsfeiertag zur Austragung. Dabei kreuzen der Zima FC Langenegg und der Kaufmann Bausysteme FC Bizau ab 14 Uhr auf der Sportanlage Im Weiher die Klingen. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams im Viertelfinale des Wäldercups 2017 behielten die Bizauer mit 5:1 die Oberhand.

In der Meisterschaft treten die Langenegger im Moment auf der Stelle, zuletzt setzte es drei deutliche Niederlagen in Folge. Im Gegensatz zum Spiel gegen den SV Wörgl am vergangenen Samstag, das mit 0:4 endete, ist Patrick Maldoner, der im Urlaub war, wieder mit von der Partie. Stürmer Andreas Röser ist aufgrund von muskulären Problemen fraglich.