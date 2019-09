Großes Treffen der kleinen Flitzer – Mad Minis Vorarlberg

Für die Mad Minis Vorarlberg gab es bei ihrem Minitreffen gleich mehrere Gründe zu feiern.

Das Vorarlberger Minitreffen, welches alle zwei Jahre stattfindet, ist zwischenzeitlich für viele Mini-Fahrer zum Muss geworden und so war es kaum verwunderlich, dass zum Jubiläumstreffen Minis aus nah und fern eintrafen. Jubiläumstreffen deshalb, weil die Vorarlberger Veranstaltung zum 10. Mal stattfand und zusätzlich feierten die Mad Minis Vorarlberg ihr 20.-Jähriges Bestehen. Zudem wussten alle Mini-Fans, dass im Jahre 1959 der erste Mini vom Band gelaufen ist und deshalb der Mini in der vergangenen Woche seinen sechzigsten Geburtstag feierte.

Am Anreisetag füllte sich der große Parkplatz beim Erlebnisgasthof UrAlp allmählich mit Fahrzeugen und die Minifahrer und Fahrerinnen wurden vom Empfangskomitee unter Fabian König-Zankovitsch mit einem mit „welcome package“ begrüßt. Minis aus ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz fanden sich ein und die Mitglieder verschiedener Mini-Clubs freuten sich über ein Wiedersehen. Angereist im Mini Cooper mit reizvollen Wohnmobilen oder Zelten entstand in Au eine kleine Mini-Zelt und Wohnmobil-Stadt. Familien mit Kindern, Senioren, Singles und Minivirus infizierte Paare verbrachten dort ihr Wochenende. Es schien kein Weg zu weit, hatte doch der weitgereisteste Teilnehmer 738 Kilometer quer durch ganz Österreich zurückgelegt. „Zählt man zu den Miniholikern ist keine Strecke zu weit“, schmunzelten die Weitgereisten, was die rege Teilnahme am Internationalen Mini Meeting in England/Bristol erklärt.