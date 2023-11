Großes Narrenaufgebot

Pünktlich um 11.11 Uhr gab es am vergangenen Samstag Vormittag, den 11. November am Schrunser Kirchplatz den großen Faschingsauftakt.

Dieser wurde von der SOKO Schruser Fasnat organisiert. Dazu fanden sich neben der Guggamusik Moltaschorri auch etliche andere Faschingsgilden und Funkenzünfte ein. Während die Moltaschorri in ihren neuen grün-braunen Zirkus-Kostümen für die musikalische Unterhaltung der zahlreichen Besucher sorgten, übernahm der Obmann der SOKO Schruser-Fasnat Michael Gantner die Begrüßung und Moderation. „Als besondere Gäste begrüße ich zum diesjährigen Auftakt der fünften Jahreszeit den Fanfarenzug aus Hagenau“, erklärte Gantner in zahlreichen eigens für den Auftakt gekleideten lustigen Reimen. Die deutschen Gäste bestachen in schmucken Piratenkostümen und überraschten mit dem einen oder anderen musikalischen Schmankerl. Doch die SOKO Schruser-Fasnat hatte noch viel mehr organisiert. Wurde am Nachmittag doch auch die Löwengrube ab 14 Uhr für alle Besucher geöffnet. Zahlreich kleine und große Mäschgerle nahmen an der Eröffnung am Schrunser Kirchplatz teil und genossen auch gerne die Bewirtung der Guggamusik Moltaschorri.