Großes Missen-Scouting am 16.11 bei KINKY

Nachwuchsmodels aufgepasst! Die VN begeben sich beim Casting am 30. November bei Russmedia in Schwarzach auf die Suche nach Kandidatinnen für die Misswahl 2019.

Vorab laden die VN in Kooperation mit KINKY am 16. November ab 22 Uhr zum großen Missen-Scouting in den Club Sender. Die amtierende Miss Daria und Mister Vorarlberg Patrik sind höchstpersönlich vor Ort und werden mit ihren geschulten Augen nach Misswahlkandidatinnen Ausschau zu halten. Informiere dich in der eigens eingerichteten Miss-VIP-Lounge über das Casting und melde dich direkt vor Ort an. Auf Misswahlbewerberinnen warten neben einer coolen Partynacht auch einige Goodies und Getränke.