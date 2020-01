Großes Faschingstheater beim Bohnaball

Von Anekdoten aus dem Dorfgeschehen bis hin nach Ibiza reichte das Faschingsprogramm der Funkenzunft Marul.

Marul. Der „Bohnaball“ ging am vergangenen Samstag wortwörtlich über die Bühne. Das Motto lautete in diesem Jahr „Ganz Marul ein Theater“. Die Funkenzunft Marul präsentierte ein humorvolles Faschingsprogramm. Die Fettnäpfchen des vergangenen Jahres wurden in einer Jassrunde verpackt vorgetragen. Besonders zu erwähnen ist, dass die Akteure Marlies Pfefferkorn, Rainer Küng, Marianne Scherer und Katharina Kaufmann die jüngeren Verwandten der gespielten Jasserfrauen aus Marul sind.