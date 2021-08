Großes Duell der zwei besten Mannschaften vom Vorjahr

VfB Hohenems empfängt FC Lauterach, doch nur die Grafenstädter sind noch top.

Der VfB Hohenems und der FC Lauterach waren in der letzten Saison, wo nur die Hinrunde im Grunddurchgang in die Wertung gekommen ist, die zwei mit Abstand stärksten Mannschaften in der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Die Grafenstädter sind nunmehr schon 23 Meisterschaftsspiele in Serie (15 Siege und 8 Remis) ungeschlagen und derzeit die klare Nummer eins im Vorarlberger Amateurfußball. Lauterach hat im Vorjahr neun Siege, ein Remis und nur drei Niederlagen kassiert und hat sich still und leise zur Nummer zwei entwickelt.

Allerdings sind die Schützlinge von Trainer Ingo Hagspiel (40) wegen dem urlaubsbedingten Fehlen von vielen wichtigen Kaderspielern zur Zeit nicht in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Aus den ersten drei Spielen reicht es für die Hofsteig-Elf nur zu einem Remis und musste zwei Niederlagen einstecken.

Nun kommt es im Stadion Herrenried zum Duell der zwei besten Eliteligaklubs vom Vorjahr. Alle vier Aufeinandertreffen in der Meisterschaft hat Hohenems gegen Lauterach gewonnen (4:2, 5:0, 3:2, 4:2). Auch das Duell im VFV Cup Viertelfinale vor zwei Monaten in Lauterach haben die Emser mit 4:0 klar für sich entschieden. Für Hohenems Trainer Goran Milovanovic-Sohm (45) sind die Spiele aus der Vergangenheit nicht mehr mit dem Istzustand vergleichbar und nicht mehr relevant. Beide Klubs haben in der Kaderzusammenstellung mehrere Veränderungen hinnehmen müssen und neue Kicker integriert. Hohenems konnte zuletzt die beiden Auswärtsspiele gegen Wolfurt (2:1) und Austria Lustenau Amateure (6:0) erwartungsgemäß gewinnen und liegt im Plansoll. „Wir sind im Kollektiv stark, eine neue Euphorie und Motivation ist erkennbar. Wir wollen unsere Stärken am Platz präsentieren, die neue Truppe ist schneller zusammengewachsen als zuerst angenommen, Ziel sind auf eigener Anlage immer drei Zähler“, so Goran Milovanovic-Sohm.

Kapitän Johannes Klammer und Verteidiger Bünyamin Bilgic fehlen aus gesundheitlichen Gründen.

Lauterach hat nach wie vor mit personellen Problemen zu kämpfen. „Der Saisonstart verlief alles andere als positiv aber hatte durch das Fehlen von vielen Kaderspielern auch einen klaren Grund. Es wird schwer unser gestecktes Ziel ein Top-Fünfplatz zu erreichen. Aber in der Eliteliga kann jeder jeden schlagen und in Topbesetzung hat unser Aufgebot viel Qualität. Der Erfolgslauf vom Vorjahr ist nicht zu toppen, das war eine Jahrhundertsaison“, so Lauterach Obmann Norbert Heimpel. Zuletzt standen neun Eigenbauspieler in der Startformation von Lauterach, darunter der mit Abstand jüngste Spieler Markus Siller mit 15 Jahren. Ein Wiedersehen mit seinem Exklub gibt es für Lauterach Stürmer Abdül Kerim Kalkan (23).

