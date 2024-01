Großes Besucherinteresse beim Tag der offenen Tür

BORG Egg präsentierte bei Infotag seine Bildungsmöglichkeiten.

Egg. Mittelschülerinnen und Mittelschüler sowie Gymnasiasten der Unterstufe und deren Eltern nutzten zahlreich die Gelegenheit, sich persönlich vor Ort ein Bild über das BORG Egg und seine Bildungsangebote zu machen . Die Gäste wurden von Direktor Ariel Lang, Administrator Norbert Willi und weiteren Lehrpersonen empfangen und an Schülerinnen und Schüler, die in Kleingruppen durch das Gebäude führten, übergeben.

Der künstlerische Zweig präsentierte sich im Zeichen- sowie Werksaal. Einerseits wurden dabei von den Fachlehrerinnen Informationen zum Lehrstoff geboten, andererseits bot die Ausstellung von Arbeiten von SchülerInnen auch interessante Einblicke in das Fach Kunsterziehung. Im Musiksaal gab es neben allgemeinen Informationen zur musikalischen Bildung Auftritte verschiedener Ensembles, der Schulband, aber auch einzelner Instrumentalisten. Der naturwissenschaftliche Zweig präsentierte Versuche, die zum Mitmachen einluden.

Große Vielseitigkeit

Schüler der Theatergruppe präsentierten mit großer Begeisterung die Unverbindliche Übung „Schultheater”. Dabei gewährten sie faszinierende Einblicke in ein Fach, das alljährlich mit einem Stück der Weltliteratur auf sich aufmerksam macht. Auch heuer wird das Schultheater vor der Karwoche wieder auf Tournee durch den Bregenzerwald gehen und dabei Bert Brechts Stück „Der Aufstieg des Arturo Ui” präsentieren. Im Turnsaal begeisterten Schülerinnen und Schüler mit einer akrobatischen Turnvorführung ebenso wie mit Jonglagen und zeigten damit, dass am BORG Egg auch die körperliche Fitness nicht zu kurz kommt. Direktor Ariel Lang bedankte sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Interesse und bei allen, die den Tag der offenen Tür zu einem großen Erfolg gemacht haben. ME