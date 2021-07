Großes Aufrüsten in der Vorarlbergliga um jeden Preis

Viele starke Brasilianer stürmen für die Klubs und ein Gerangel um die zwei Aufstiegsplätze. VOL.AT hat alle Transfers im Überblick.

Nichts geht mehr! Am 15. Juli zur mitternächtlicher Stunde endete schon traditionell die Sommerübertrittszeit im Vorarlberger Amateurfußball. Und nur wenige Stunden später sind die neuen Spieler schon im Einsatz. Die Vorarlbergliga wieder einmal wie vor vielen Jahren geht mit siebzehn Mannschaften in die Meisterschaft. So stark und ausgeglichen wie noch nie präsentiert sich heuer die V-Liga. Deshalb haben alle Vereine kräftig an der Einkaufstrommel gerührt und gehen voller Optimismus in die kräfteraubende und lange Saison.