Großer Umbruch in Altach, Rekordtransfers und die Nummer eins

In der 38. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um die Verjüngungskur beim SCR Altach, die Rekordtransfers im Profi- und Amateurfußball, die Entscheidung im VFV Cup und die Nummer eins im Unterhaus.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Hohenems vs Egg

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Lochau vs FC Lustenau

Nur noch ein Aufsteiger im Unterhaus wird gesucht. In der Relegation der 5. Landesklasse treffen Austria Lustenau Juniors und Ludesch 1b (Mittwoch 19 Uhr) aufeinander. Meiningen und Hörbranz spielen nun in der Vorarlbergliga. Gaißau kehrt in die Landesliga zurück.

Es ist der absolute Rekord, die 46. Auflage im Uniqa VFV Cup sprengt den Rahmen. Erstmals in der fast fünzigjährigen Geschichte im heimischen Pokalbewerb werden ab der neuen Saison 2021/2022 alle 123 (!) Mannschaften, die auch am landesweiten Meisterschaftsbetrieb mit von der Partie sind, die große Chance haben im Cup Geschichte zu schreiben und für Sensationen zu sorgen. Die siebzehn Klubs in der Vorarlbergliga greifen erst in der dritten Runde ins Geschehen ein. Die elf Vereine in der VN.at Eliteliga Vorarlberg müssen heuer nur noch einmal im Pokal antreten, am Nationalfeiertag (26. Oktober) und ab der vierten Runde müssen sie ran. Daher gibt es auch acht statt sieben Runden. Die erste Runde findet am Wochenende 23. bis 25. Juli 2021 statt. In der ersten Runde wird es 45 Spiele (90 Mannschaften Landesliga – 5. Landesklasse) geben, die verbleibenden 5 Mannschaften erhalten ein Freilos und steigen erst in der zweiten Runde (3./4. August) ein.