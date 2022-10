Großer Triumph für ein junges Götzner Multitalent

Rafael Giesinger wurde zusammen mit Dominik Rexa Dritter bei der U-10-Tennis Bundesmeisterschaft in Salzburg.

GÖTZIS. Einen bärenstarken Auftritt legte der erst zehnjährige Götzner Rafael Giesinger mit seinem Partner Dominik Rexa aus Lauterach beim Tennis Bundesfinale der Kids Mannschaftsmeisterschaft in der Altersstufe U-10 in der Stadt Salzburg hin. Im kleinen Finale um den dritten Endrang besiegte das Jungstarteam Giesinger/Rexa die Alterskollegen aus Tirol und holt sich sensationell die ÖM-Bronzemedaille. Dabei wusste der Götzner Rafael Giesinger mehr als wie zu überzeugen. Im Einzel und im Doppelbewerb der Teamwertung gab es für Giesinger fast nur Siege und zeigte eine Machtdemonstration der eigenen Stärke. In der Gruppe mit Niederösterreich, dem Burgenland und den Gastgebern aus Salzburg feierten Giesinger und Rexa den zweiten Platz und verpassten sogar das große Endspiel nur hauchdünn. In den entscheidenden Begegnungen um den Einzug ins Finale verlor das Duo zweimal im Tiebreak nur hauchdünn. Damit sorgten Giesinger und Rexa für das Vorarlberger Nachwuchstennis für ein historisches Resultat. So ein erfolgreiches Ergebnis hat es im Ländle-Tennis in dieser Kategorie in der langen Geschichte noch nie gegeben. Den beiden Talenten Rafael Giesinger und Dominik Rexa gehört die Zukunft. Giesinger wurde schon zweimal Vize-Landesmeister im Einzelbewerb im Nachwuchstennis. Allerdings machen die beiden großen Hoffnungen vor allem in ganz anderen Sportarten eine ausgezeichnete Figur. Rafael Giesinger hat bei seinem Stammklub SCR Altach in den letzten Jahren als Mittelstürmer schon unzählige Traumtore geschossen und trug so zum Erfolg der jungen Rheindörfler-Truppe bei. Besonders im Jonglieren hat „Rafi“ eine unglaubliche Begabung und kann minutenlang mit dem Ball ohne den Boden zu berühren mit dem Fuß oder Kopf zaubern. Nach seiner erfolgreichen Qualifikation in der LAZ-Vorstufe besucht Giesinger seit September die Fußball-Akademie Mehrerau und verbindet Sport und die mehrjährige schulische Ausbildung. Man darf gespannt sein, in welcher Sportart ob im Tennis oder im Fußball der junge Götzner Rafael Giesinger das nächste Mal ein sportliches Highlight umsetzen wird. Er ist auf alle Fälle noch lange nicht im Höhepunkt seiner noch so jungen Laufbahn angekommen. Sein Tennis-Partner Dominik Rexa zählt im Kunsturnen zu den großen Talenten und hat dort schon unzählige Meisterehren auf nationaler und landesweiter Ebene erreicht.VN-TK