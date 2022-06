Großer Rückhalt für die Pioneers Vorarlberg

Alex Caffi hütet das Tor des neuen Bundesligaklubs.

Auf der so wichtigen Torhüterposition können die BEMER Pioneers Vorarlberg in der Prämierensaison in der ICE Hockey League auf Bewährtes zurückgreifen. Mit dem langjährigen sicheren Rückhalt der VEU Feldkirch, dem 31 jährigen Alex Caffi ist ein weiterer Schlüsselspieler verpflichtet worden.