Großer Rückhalt bleibt beim EHC Lustenau

Torhüter Lukas Reihs steht auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten.

In der Saison 2018/2019 wechselte der gebürtige Wiener Lukas Reihs zum EHC Lustenau. Der nun 21-jährige Torhüter konnte sich kontinuierlich verbessern und war in der letzten Saison ein wichtiger Bestandteil des Teams. Gesamt bestritt er 25 Spiele und kann auf eine Fangquote von 90,9 % zurückblicken.

Mit dem EHC konnte er in der vergangenen Saison den Österreichischen Meistertitel in der Alps Hockey League feiern und kam mit seinem Team bis in das Liga Halbfinale. Sowohl der Vorstand als auch das Trainerteam halten große Stücke von Lukas und sind froh, dass er sich für einen Verbleib in Lustenau entschieden hat.