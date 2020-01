Großer Empfang

Die erfolgreiche Skirennläuferin Amanda Salzgeber wurde gebührend gefeiert

Ein Spalier aus Skistöcken erhob sich im Gemeindesaal in Bartholomäberg, als Amanda Salzgeber am vergangenen Samstag Abend eintraf. Die Erfolgreiche Skirennläuferin hatte gleich drei Medaillen bei der Jugendolympiade in Lausanne gewonnen. Und aus diesem Grund lud der Präsident des Skiclub Montafon zu einem großen Empfang in ihrer Heimatgemeinde. Zahlreiche Politiker, Bürger aus Bartholomäberg und Sportverantwortliche im Land waren der spontanen Einladung gefolgt und persönlich vor Ort.

Erfolgreich

Mit ihren drei Medaillen um den Hals strahlte die Sportgymnasiastin mit der Sonne um die Wette. „Also als ich am ersten Tag um einige Hundertstel am Podest vorbei geschrammt bin, war das schon ärgerlich“, erzählt sie ganz locker bei dem Interview auf der Bühne. Aber sie habe gewusst, dass sie Gas geben müsse. Und das tat sie sodann auch und errang am nächsten Tag die Goldmedaille in der Kombination. „Im Riesentorlauf war es auch nicht so einfach und im zweiten Lauf habe ich gewusst ich muss alles geben, um noch aufs Stockerl zu kommen“, so Amanda Salzgeber. Und auch in dieser Disziplin brillierte sie und errang die Bronzemedaille. „Sie ist ein Vorbild für alle Sportler im Land. Denn schnell Skifahren bedeutet Training, Disziplin und natürlich auch ein gewisses Talent. Alles andere ist hart erarbeitet“, so der Präsident des Vorarlberger Skiverbands, Walter Hlebayana.

Vorbild: Mama

Und auch zahlreiche Politiker wie etwa die Landesrätin für Sport Martina Rüscher, Martin Netzer vom Stand Montafon sowie der Tourismuschef des Montafons überbrachten der sympathischen 17jährigen persönlich ihre Glückwünsche. „Nicht ohne stolz darf ich sagen, dass Bartholomäberg das Dorf mit den meisten Olympiasiegern in Vorarlberg ist“, erklärt der Bürgermeister, Martin Vallaster augenzwinkernd. Und auch Mama Anita Wachter wurde von Thomas Amann noch befragt, wie sie als ehemalige Skirennläuferin die Erfolge und das das Rennen erlebt hat.

Bescheiden