Großer Auftritt für JOY

In Hörbranz gestaltet der Chor JOY die Messe am 3. Dezember mit weihnachtlichen Klängen.

In Hörbranz gestaltet der Chor JOY die Messe am 3. Dezember mit weihnachtlichen Klängen. ©Chor

In Hörbranz gestaltet der Chor JOY die Messe am 3. Dezember mit weihnachtlichen Klängen. ©Chor

Der Hohenemser Chor gibt sich im Dezember gleich zweimal die Ehre.

Hohenems. Der Chor JOY probt derzeit jede Woche fleißig Advents- und Weihnachtslieder, denn am Samstag, 3. Dezember ab 19.00 Uhr steht bereits der nächste Auftritt an. Dann gestaltet der Hohenemser Chor erneut eine Messe in der Pfarrkirche in Hörbranz.

Nach dem großen Erfolg der kürzlich stattgefundenen Liebesmesse in der Hörbranzer Kirche, die vom Chor JOY gestaltet wurde, gibt es nun eine weihnachtliche Fortsetzung. „Dieses Mal dürfen wir mit unseren Advents- und Weihnachtsliedern das Publikum verzaubern“, erklärt Ruth Camenisch vom Chor in Vorfreude. „Alle Interessierten – nicht nur die Hörbranzer – sind herzlich eingeladen, sich in weihnachtliche Stimmung zu bringen“, so die Chor-Schriftführerin weiter.

Großes Benefizkonzert