Großer Ansturm beim Tag der offenen Tür

Dutzende Interessierte folgten der Einladung der Musikschule Rankweil-Vorderland ins Vereinshaus.

RANKWEIL. Vor über fünf Jahrzehnte gegründet, ist die Musikschule Rankweil-Vorderland eine feste Institution in der Region und genießt einen sehr guten Ruf. Unter anderem aufgrund des Chorangebots und der Vielfalt an Instrumenten, die dort erlernt werden können. Aber auch wegen der mehr als 40 Pädagogen, die dort zur Verfügung stehen. Derzeit nehmen rund 1400 Kinder und Jugendliche mit einem Repertoire von knapp 30 Instrumenten Unterricht an der Musikschule.

Die Musikschule lud am vergangenen Wochenende wieder traditionell zum Tag der offenen Tür ins Rankweiler Vereinshaus. Der Ansturm war enorm: Unzählige interessierte Besucher waren im Vereinshaus anzutreffen. Dort konnten sie sich über die vielen Angebote der Musikschule Rankweil-Vorderland informieren, den Verantwortlichen lauschen und einen Blick in die Räumlichkeiten werfen. Außerdem gab es die Gelegenheit, diverse Instrumente auszuprobieren. „Das hat uns mal wieder gezeigt, dass Musik für Kinder und Jugendlicher von enormer Bedeutung ist. Es ist außerdem immer wieder erfreulich zu sehen, welch hohes Lernpotenzial in den Schülern steckt. So wird den jungen Musikern auch früh schon die Möglichkeit geboten, in einem Ensemble zu spielen. Aber auch der Einzelunterricht kann sehr motivierend sein“, so der Musikschuldirektor Ingold Breuss. Beim Tag der offenen Tür war auch für entsprechendes Rahmenprogramm gesorgt. Unter dem Motto „Die Jüngsten musizieren“, gab es starke Auftritte von der Junior Band, den verschiedenen Ensembles und dem Kinderchor der Musikschule Rankweil-Vorderland zu sehen.