Großer Andrang auf Laufsteg-Tickets

Am vergangenen Wochenende fiel der Startschuss zur 54. Vorarlberger Misswahl.

Beim großen Casting bei Russmedia in Schwarzach nutzten Dutzende junge Vorarlbergerinnen ihre Chance, eines der zehn Tickets für die Misswahl am 12. April 2019 zu ergattern. Die prominent besetzte Jury hatte wahrlich keine leichte Aufgabe, schließlich schenkten sich die Teilnehmerinnen nichts und zeigten sich trotz Nervosität von ihrer besten Seite. Die Jury schaute ganz genau hin, schließlich gilt es für die zukünftige Miss einige wesentliche Kriterien zu erfüllen. Dazu zählt neben der Persönlichkeit auch die Ausstrahlung und die Bewegung auf dem Catwalk. Erstmals in der Geschichte der Vorarlberger Misswahl wird auf den Wäsche- und Bikini-Durchgang verzichtet. Für die Kandidatinnen ging es daher in einem schlichten Freizeitoutfit vor die Jury, bevor sich die Mädchen vor der Kamera des VN-Fotografen Roland Paulitsch von ihrer Schokoladenseite zeigen konnten.