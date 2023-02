Großer Aderlass beim RHC Wolfurt

Legionär verlässt die Hofsteig-Mannschaft.

Bertran ist im Sommer 2021 vom spanischen CP Tordera aus der OK Liga Plata nach Wolfurt gewechselt und hat die sportlichen Erwartungen mehr als erfüllt. Seine Ballsicherheit gab dem Wolfurter Spiel stets Sicherheit, die Verlässlichkeit als Torschütze beweist die Statistik, denn über beide Saisonen kam Arnau im Schnitt auf mindestens 1 Treffer pro Spiel. Vielleicht noch wichtiger war aber seine Übersicht, oft war er der Ausgangspunkt für den entscheidenden Pass zu seinen Mitspielern. "Arnau hat gebeten, den Vertrag auszusetzen damit er sich seinen persönlichen Prioritäten widmen kann. Das geht in seiner Heimat im gewohnten Umfeld besser und haben wir daher seinem Wunsch entsprochen", so Teammanager Emanuel König. Die Kaderbreite hilft dabei dem Carrasco-Team, die entstandene Lücke kann auch in der entscheidenden Meisterschaftsphase aus den eigenen Reihen kompensiert werden.