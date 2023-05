Verpuffung in Testraum - Großeinsatz in Wolfurt

Im Gewerbepark Meusburger in Wolfurt ist es am Mittwochmittag zu einer Verpuffung im Testraum einer dort ansässigen Firma gekommen.

Am 31.05.2023 gegen 13:00 Uhr kam es in Wolfurt, in einer Firma für Batterieentwicklungen, zu einer Verpuffung, welche einen Brand auslöste. Aus bislang unbekannten Gründen entzündete sich im Batterieprüfraum der Firma, ca. drei Stunden nach mehreren negativen Prüfzyklen ein Akku selbstständig.