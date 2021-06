Bluttat in Würzburg - Offenbar mehrere Todesopfer

Ein Mann hat in der rund 127.000 Einwohner zählenden bayerischen Stadt Würzburg am Freitagnachmittag scheinbar wahllos Passanten attackiert und mehrere Menschen getötet. Nach Polizeiangaben wurden zudem weitere Menschen verletzt. Mit genauen Informationen hielten sich die Ermittler zunächst zurück. Die Hintergründe der Attacke mitten in der Innenstadt waren zunächst unklar. Ein Großteil des Gebietes wurde am Nachmittag abgeriegelt.

Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden, hieß es. Die Polizei habe dafür schießen müssen. Ob der Mann verletzt wurde, wurde zunächst nicht gesagt.

"Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter", sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden.

Die "Bild"-Zeitung und die Nachrichtenagentur Reuters berichteten von zumindest drei Todesopfern und sechs Verletzten. Die Polizei bestätigte diese Angaben vorerst nicht. Bereiche um den Barbarossaplatz seien gesperrt, in den Straßen seien sehr viele Krankenwagen und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei unterwegs, teilte eine dpa-Reporterin mit.

Die Polizei rief zur Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken auf. "Bitte teilt keine Bilder oder Videos", hieß es in einem Tweet. Sie appellierte: "Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!" In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen.

Vor knapp fünf Jahren, am 18. Juli 2016, waren bei einer Attacke in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.