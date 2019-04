Große Yoko-Ono-Ausstellung in Leipzig eröffnet

Unter dem Titel "Yoko Ono - Peace is Power" zeigt das Museum der bildenden Künste in Leipzig bis 7. Juli eine große Werkschau zu der japanisch-amerikanischen Künstlerin.

Zu sehen sind etwa 70 Arbeiten und Werkreihen der Konzeptkünstlerin. Yoko Ono (86) ist die Witwe des Beatles-Sängers John Lennon, der 1980 in New York erschossen wurde. Das bestimmende Thema in ihrem Werk sei das Kräfteverhältnis zwischen Krieg und Frieden, hieß es in einer Mitteilung des Museums.