Große Wertschätzung für ehrenamtliche Tätigkeiten

Das Schuflakomitee danke den vielen freiwilligen Helfern.

Großes Interesse fand die Besichtigung des Biomasse-Heizwerks und die Produktionshalle für Holzbriketts der Agrar Rankweil. Ein besonderer Dank an den Obmann der Agrar Rankweil, Ing. Herbert Sturn, und den Betriebsleiter Ing. Bernhard Nöckl. Die beiden ermöglichten uns einen Einblick in besonders aktuelle Themen wie Fernwärme in Rankweil und wie Holzbriketts von der Agrar produziert und vermarktet werden. Anschließend wurde im Clubheim RW Rankweil noch gut gespeist und bei netten Gesprächen so manches Gläschen genossen. Nochmals vielen Dank an alle freiwilligen Helfer.