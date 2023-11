Große Weihnachtsausstellung

Die Tonwerkstatt "Erdezeit" lud zur großen Adventausstellung.

Drei Monate intensiven Arbeitens mit dem Material Ton liegen hinter Gabi Vonderleu. Am vergangenen Wochenende war es endlich soweit und sie eröffnete ihre schmucke Weihnachtsausstellung in ihrem Atelier „Erdzeit“ in Silbertal. An beiden Tagen konnte die kreative Frau zahlreiche Besucher in ihren Räumlichkeiten begrüßen. Dabei staunten die Besucher immer wieder wieviele große und kleine Details Gabi Vonderleu mit dem Werkmaterial Ton kreiert. „Ich hole mir viele Inspirationen aus der Natur, denn Ton ist auch ein Naturprodukt“, so Vonderleu. Ergänzt mit altem Holz und viel Liebe zu ihrem Handwerk waren in den letzten Monaten wunderschöne Dekorationsartikel und Gebrauchsgegenstände geschaffen. Präsentiert wurde alles in dem alten Stall, in dem auch die Tonwerkstatt „Erdzeit“ untergebracht ist. Leichter Schneefall sorgte für die richtige Winter- und Adventsstimmung und für eine heimelige Atmosphäre bei der Ausstellung.