Große Vorfreude auf die Hammergruppe in Wolfurt

Am letzten Halbfinaltag treffen gleich drei Turniersieger auf drei starke Vereine

Der Abschluss der Vorschlussrunde verspricht heute ab 17 Uhr Dramatik pur und eine ausverkaufte Hofsteighalle. In der Hammergruppe werden die restlichen zwei zu vergebenen Finaltickets vergeben. Mit Lauterach (2017), Egg (2010) und Feldkirch (2005) sind gleich drei Turniersieger zu bewundern. Die Underdogs Hohenweiler und Langen (beide 1. LK) fordern die Vereine Langenegg, Lauterach (beide VN.at Eliteliga Vorarlberg) und das Vorarlbergligaduo Egg und Feldkirch. Bei den Fans jedenfalls ist die Vorfreude auf die spannenden Spiele riesengroß, sind doch viele prädestinierte außergewöhnlich starke Hallenzauberer zu bewundern. Lauterach und Feldkirch haben schon je neun Finalteilnahmen auf das Habenkonto gebracht. Neben Goalie Nicolas Mohr kann die Hofsteig-Elf auf zwei starke Linien mit je vier Feldspielern zurückgreifen, darunter auch Torschützenkönig aus dem Vorjahr Houssain Okan, Alleinunterhalter Danijel Gasovic und Kapitän Christoph Fleisch. Lauterach will mit seinem treuen Anhang die zehnte Finalteilnahme fixieren. Für Lauterach Neocoach Ingo Hagspiel wird es ein ganz besonderes Erlebnis werden: Der 39-jährige Trainer trifft auf seinen Exklub Feldkirch, wo er bei seinem letzten Trainerjob auf der Betreuerbank saß. Die beiden Wälderklubs Egg und Langenegg kommen mit je vier Siegen und ungeschlagen ins Halbfinale. Der starke Auftritt in der Gruppenphase mit Oldie Wolfgang Ott (45) und Gastspieler Nicolas Jann (Ulm) sorgt für große Hoffnung, dass Langenegg erstmals in der Finalrunde am Dreikönigstag mit von der Partie sein wird. Aber auch der zweite Wälderverein Egg mit Gastspieler Burhan Yilmaz möchte nach vier Podestplätzen in der langen Mastersgeschichte wieder im Konzert der Großen dabei bleiben. Exprofi und Regisseur Murad Gerdi kann für Egg der Schlüssel zum Erfolg sein. Feldkirch darf sich berechtigte Hoffnungen machen das Achterfeld in der Endrunde zu schaffen. Die Montfortstädter setzen auf Goalie Daniel Erlacher und die Brüder Selim und Adem Kum sowie Comebacker Jonas Stieger. Nicht zu unterschätzen darf man die starken Außenseiter Langen und Hohenweiler. Die Leiblachtaler mit Trainer Daniel Dominikovic kommen wie Langen unter Coach Peter Fleischhacker mit lauter Eigenbauspielern. Für Langen mit der stimmungsgewaltigen Anhängerschar wäre eine Finalteilnahme die Krönung, wobei man sich der Außenseiterrole durchaus bewusst ist.