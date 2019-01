Große Vorfreude auf die "Hammergruppe" in Wolfurt

Im zweiten Halbfinale vom Hallenmasters in Wolfurt treffen vier Vorarlbergligaklubs auf Westligist Langenegg und Underdog Großwalsertal aufeinander

Mit Lauterach (Sieger 2017) und Höchst (Sieger 2015) haben auch zwei prädestinierte Mannschaften auf dem Parkett die so begehrte Trophae schon in die Höhe stemmen können. Lauterach ist mit vier Siegen in den Bewerb gestartet hat schon acht Finalteilnahmen zu Buche stehen und will mit Gastspieler Houssain Okan und dem besten Spieler des Turnieres von 2017, Dennis Alibabic, die Finalkarte zum neunten Mal lösen. Allerdings hat auch Ex-Champion Höchst mit den ehemaligen Ehrenpreisträgern Tormann Jeffrey Abwerzger und Gastspieler Dursun Karatay (bester Spieler 2003) und Exprofi Sidinei de Oliveira genügend Qualität in ihren Reihen um die vierte Finalteilnahme zu erreichen. Alberschwende kommt mit dem „sechsten Mann“, sprich dem lautstärksten Anhang und sicher mehr als hundert Schlachtenbummler in die Halle, aber ob es zum Weiterkommen reicht, ist ungewiss. Das Duo Danijel Gasovic und Esref Demircan sollen es für Alberschwende richten. Über die Qualifikation und Vorrunde hat sich die Juniors-Truppe von RW Rankweil erwartungsgemäß für das Halbfinale qualifiziert, die Müdigkeit wird wohl der größte Gegner von Matthias Flatz und Co. sein. Bei ihrem Comeback hat Westligaklub Langenegg in der Masters Vorrunde mit einem Spaziergang die nächste Runde erreicht. Die Vorderwälder mit Gastspieler Robin Hettel wollen endlich zum ersten Mal in der Klubgeschichte am Dreikönigstag nicht nur als Zuschauer, sondern auf dem Parkett präsent sein. Still und leise hat sich SPG Großwalsertal (1. LK) im Konzert der Großen einen Platz erkämpft. Elf Erfolge und nur zwei Niederlagen stehen auf der Habenseite. Torgarant Hannes Rinderer erzielte für Großwalsertal 26 (!) der insgesamt 44 Treffer und könnte die Elf um Trainer Abdalla Akram zur Final-Premiere verhelfen.