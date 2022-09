Große Verstärkung für die SPG FC Lustenau/Dornbirn

Neue Legionärin aus Kolumbien gibt Debüt bei der SPG Lustenau/FC Dornbirn.

„Das wird unser Offensivspiel auf der Außenbahn und im Zentrum noch mehr beleben und der Konkurrenzkampf ums Stammleibchen im großen Kader ist voll entbrannt“, sagt SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Frauen Trainer Urs Mathis (63). Mit großer Spannung wird das Debüt von der Neuerwerbung aus Kolumbien, Estefania Gonzalez Cuartas (22) im sonntägigen Heimspiel um 11 Uhr, Stadion an der Holzstraße, gegen Wiener Sportclub erwartet. Die Spielgenehmigung ist eingetroffen und so steht dem ersten Auftritt der neuen Legionärin nichts mehr im Wege. Nach ihrer monatelangen Rücken-Verletzung steht auch Neuerwerbung Laura Gutensohn (21) kurz vor dem Debüt. Gegen Wiener Sportclub reichte es im Vorjahr für die damalige FC Dornbirn Frauenmannschaft im Heimspiel nur zu einem mühevollen 1:1-Remis und diese zwei Zähler fehlten Caroline Fritsch und Co. letztendlich zum Meistertitel in der ÖFB-Frauen 2. Liga.