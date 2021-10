Große Trauer um Hohenems Crack Martin Zimmermann

Der Eishockeyspieler aus Feldkirch ist an seiner schweren Krankheit verstorben.

Martin Zimmermann, der in seiner Karriere über 300 Spiele für die VEU Feldkirch bestritt, hat den Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren. An einem Krebsleiden ist der Eishockey Verteidiger im Alter von nur 34 Jahren verstorben.

Das ganze Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt der Familie des Verstorbenen.

"Zimi" wie er bei seinen Kameraden genannt wurde, bestach mit seiner frohen Natur und seinem unvergesslichen Lächeln. So werden wir ihn für immer in Erinnerung behalten. In den letzten sieben Jahren spielte Martin Zimmermann beim SC Hohenems.