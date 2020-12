Große Trauer um Bregenz Handball-Urgestein Helmut "Bömsl" Amann

Helmut „Bömsl“ Amann starb im Alter von 71 Jahren. Er war bei Schwarz-Weiß Bregenz Spieler, Trainer, Obmann und vor 40 Jahren Vorarlbergs erster Handball-Teamspieler.

Als erster Vorarlberger bestritt das Bregenz Handball-Urgestein am 17. Oktober 1969 in Baden ein A-Länderspiel. Die Trauer bei Bregenz Handball ist groß: "Bregenz Handball trauert um eine Legende. Helmut 'Bömsl' Amann durchlief als Spieler, Trainer, Sportlicher Leiter und Präsident sämtliche Stationen unseres Vereins. Zudem war er 14-facher Nationalspieler für Österreich. Mit seinem Engagement und der Liebe zum Handballsport hatte 'Bömsl' großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung von Bregenz Handball. Unser tiefstes Mitgefühl und unser allerherzlichstes Beileid gilt der Familie. Wir stehen euch in dieser schweren Zeit bei", schreibt der Verein auf Social Media.