Große Tombola für den FC Wolfurt Nachwuchs

Seit exakt zwanzig Jahren gibt es in der Hofsteighalle abseits des sportlichen Aspekts glückliche Gewinner.

Vor exakt zwanzig Jahren hatte FC Wolfurt-Vizeobmann Peter Meusburger die zündende Idee das sportliche Großevent vom Wolfurter Hallenmasters auch abseits der Spielfläche für die vielen Besucher noch abwechslungsreicher zu präsentieren. Mit der Gründung einer großen Tombola hat die größte Breitensportveranstaltung des Landes in den Wintermonaten noch mehr an Attraktivität dazu gewonnen. Die ganzen Einnahmen der verkauften Lose kommen zur Gänze dem vereinseigenen Nachwuchs zugute. Mit diesen Geldern kann der Klub aus der Hofsteiggemeinde die Anschaffung von modernen Utensilien ermöglichen. „Der Nachwuchs liegt mir sehr am Herzen“, so Peter Meusburger. Das große Ziel ist es auch, dass hochqualifizierte und ausgebildete Trainer im Jugendbereich in Wolfurt den mehr als zweihundert Kickern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Zusammen mit seiner Frau Karin und Tochter Sarah organisiert Peter Meusburger die gesamte Organisation und den Verkauf der Tombolalose seit der Gründung und leistet eine unglaublich große ehrenamtliche Tätigkeit. An allen Turniertagen der letzten zwanzig Jahre im Masters stellt sich die Familie Meusburger in den Dienst der guten Sache. Die zwei Kübel mit den Losen haben im Foyer der Hofsteighalle schon längst Kultstatus erreicht. Täglich gibt es tolle Warenpreise zu gewinnen. Mehrtägige Urlaubsreisen auf dem Schiff oder in die Schiregionen des Landes, neueste Fahrradmodelle, Kaffeemaschinen und vieles mehr können gegen einen kleinen Beitrag erworben werden. „Es ist eine schöne Einnahmenquelle für den Nachwuchs. Viele Gäste kommen nur wegen der großen Tombola in die Halle. Wenn es um den Jugendarbeit geht haben viele Vorarlberger Firmen ein offenes Ohr einen Beitrag in Form eines Warenpreises zu leisten“, so Wolfurt Vizeobmann Peter Meusburger. Deshalb gibt es abseits des Sports jeden Tag in Wolfurt glückliche Gewinner.