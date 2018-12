Große Personalsorgen der VEU als Chance für die Wälder

Das letzte Vorarlbergderby in diesem Jahr steigt im Messestadion Dornbirn zwischen dem EC Bregenzerwald und der VEU Feldkirch.

Die Wälder sind im dicht gedrängten Festtagsbetrieb der Alps Hockey League angekommen. Nach zweiwöchiger Zwangspause griffen die Juurikkala Schützlinge am Mittwoch wieder ins Spielgeschehen ein. Das Duell gegen den Tabellennachbarn ging dabei an den EC Kitzbühel, der damit den 13. Platz verteidigte. Am Samstag steht das Derby gegen die VEU Feldkirch an, bevor die Wälder in der ersten Woche des neuen Jahres in Lustenau und im Skiort am Hahnenkamm zu Gast sind. Auch Kooperationspartner Dornbirn hat alleine diese Woche drei Spiele zu absolvieren. Neben Dominic Haberl, Raphael Wolf, Thomas Vallant und Henrik Neubauer wurden in den vergangenen Spielen auch Julian Zwerger und Philipp Pöschmann an die Bulldogs abgestellt. Da heute Freitag das Westderby gegen Innsbruck und am Sonntag das Duell mit Salzburg auf dem Plan steht, ist ein Einsatz der sechs Stammkräfte sowie Maximilian Hohenegg und Mikko Virtanen für Samstag fraglich. Fix fehlen werden weiterhin die Langzeitausfälle Marcel Wolf, Jürgen Fussenegger und Simeon Schwinger.