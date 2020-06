Große Personalsorgen als Chance für die zweite Garnitur

Im Kellerduell beim Letzten Kapfenberg hofft FC Mohren Dornbirn (14. Platz) endlich auf die Trendwende.

Der Liveticker vom Spiel Kapfenberg vs FC Mohren Dornbirn

Im Kellerduell beim Letzten Kapfenberg hofft Dornbirn endlich auf die Trendwende, obwohl fast ein gesamtes Team die lange Auswärtsfahrt in die Steiermark nicht mitgemacht hat. Mit Christoph Domig, Egzon Shabani, Aaron Kircher, Lukas Allgäuer, Marc Kühne, Andreas Malin, Deniz Mujic, Lukas Fridrikas, Alexander Huber und Antonio Bokanovic fehlen zehn Akteure, davon sind acht Spieler fast immer fix in der Startaufstellung gesetzt.

Kapfenberg ist seit dem siebenten Spieltag, also schon 14 Runden an der letzten Stelle. Gute Erinnerungen hat Dornbirn an das Hinspiel: Mit 6:1 schoss man die Steirer aus der Birkenwiese.

Vierzehn Spieler plus die zwei Tormänner stehen nur zur Verfügung. Mit den drei jungen Eigenbaus Marcel Krnjic (17), Martin Krizic (17) und Mathias Wehinger (22) wird ein Trio ihr Debüt in der ersten Kampfmannschaft geben. Marcel Krnjic wird in der Dreierkette auf der linken Außenbahn von Beginn an spielen. Mit Maurice Alexander Mathis und Elvir Hadzic gibt es ein neues Sturmduo, weil die beiden fixen Angriffsspitzen Lukas Fridrikas und Deniz Mujic gesperrt sind.