Große Nachfrage: Brennholz in Vorarlberg wird knapp

Holz für ist derzeit sehr gefragt und rar. Laut Forstwirt Heinz Spiegel sei aber genug davon vorhanden, er appelliert an die heimischen Waldbesitzer.

Bei den Brennholzlieferanten im Land herrscht aufgrund der Energiekrise große Nachfrage. Auch bei Heinz Spiegel. Allerdings kann der Dornbirner Forstwirt in diesem Jahr nur seine langjährigen Kunden bedienen. Neue Anfragen muss er ablehnen. Dabei wäre in Vorarlbergs Wäldern genügend Holz vorhanden. Viele Grundbesitzer, sagt Spiegel, wüssten nicht um das Potential, das in ihren Waldstücken schlummert.