Große Kinderparty

Die Harmoniemusik Bartholomäberg lud zur großen Faschingsparty am „Ruaßiga Frietig“

Der „Ruaßige Frietig“ stand in der kleinen Mo0ntafoner Gemeinde Bartholomäberg ganz im Zeichen des Faschings. Während sich am Nachmittag die kleinen Narren ganz ins Faschingsgeschehen stürzten, trafen sich am Abend im Gemeindesaal Bartholomäberg die großen Fasnatfans, um gemeinsam die fünfte Jahreszeit zu feiern. Dies alles wurde von der Harmoniemusik Bartholomäberg organisiert, die an diesem Tag wirklich alle helfenden Hände gut gebrauchen konnte.