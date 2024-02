Große Funkenfete in Fußach

Der Fußacher Funken findet am Sonntag, den 18. Februar statt. Gefeiert wird jedoch bereits ab Freitag mit den Rubberneckers und am Samstag mit dem Musikverein.

Die Funkenbande Fußach ist bekannt für ihre tolle Funkenfeste für groß und klein bei denen auch der gute Zweck nie zu kurz kommt. Dieses Funkenwochenende startet wieder bereits am Freitag, den 16. Februar mit einer Funkenfete ab 20 Uhr. Die Rubberneckers sorgen im beheizten Zelt für Sound und super Stimmung. Am Samstag gibt es die WarmUp Party, bei der ab 18 Uhr bewirtet wird und der Musikverein Fußach und seine Young Stars die Gäste schwungvoll unterhalten. Solcherart perfekt eingestimmt folgt am Funkensonntag der Höhepunkt. Schon ab 10 Uhr ist das Funkengelände bewirtet, das beliebte Kinderschminken für die kleinen Funkenfans findet ab 13 Uhr statt. Live on Stage sorgen „Black Coffee“, eine Harder Musikschulband für Schwung, ab 15.30 Uhr wird es im Zelt rockig mit „Alex“. Mit dem traditionellen selbstgemachten Braten, Knödeln und Sauce bleiben am Samstag auch kulinarisch keine Wünsche offen.