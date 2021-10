Große Feier zum Hunderter ohne sportliche Sensation

Der Höchst feierte sein „100-Jahr Jubiläum“ -zuerst sportlich mit den österreichischen Hallenradsportmeisterschaften und mit einer „Geburtstagsfeier“ in der Radlerhalle Höchst.

Der ÖAMTC Radfahrer Club Mazda Hagspiel Höchst feierte am Samstag sein „100-Jahr Jubiläum“ -zuerst sportlich mit den österreichischen Hallenradsportmeisterschaften 2021 und anschließend mit einer kleinen, feinen „Geburtstagsfeier“ in der Radlerhalle Höchst.

Nach den langen Corona-Pause konnten die KunstradfahrerInnen endlich wieder ihr Können zeigen. Bei besten Turnierbedingungen gab es neue persönliche Bestleistungen für das Duo Marcel Schnetzer/Katharina Kühne mit 146,45 Punkten im „2er open“ und für Lorena Schneider im „1er Damen“ mit 177,00 Punkten. Beide kommen vom ÖAMTC Radfahrer Club Mazda Hagspiel Höchst. Alle weiteren WM-StarterInnen konnten mit Leistungssteigerungen gegenüber den letzten Wettbewerben aufzeigen. Bei den Titelkämpfen ging es auch um eine Formüberprüfung vor der Weltmeisterschaft (29. – 31.10., Stuttgart/Deutschland). Drei Elite-Titel gingen dieses Jahr an die Höchster und einer an den RV Sulz (2er Damen).

Ausgetragen wurden auch die österreichischen Nachwuchs-Meisterschaften der Schüler/Jugend/Junioren. Die Titel gingen dabei an die etablierten Vorarlberger Kunstrad Vereine in Gisingen, Hohenems, Bregenz und Altenstadt. Erfreulich die vielen Bestleistungen. Die abgegebene Talentprobe lässt für die Zukunft wieder auf mehr Teilnehmer hoffen

In der Radball Elite-Klasse waren einmal mehr Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein eine Klasse für sich. Sie holten den Meistertitel ohne Punkteverlust. Für Patrick Schnetzer war es der achte Titel, sieben davon errang er mit seinen Partnern vom RC Höchst, jetzt den ersten mit Stefan Feurstein vom RV Dornbirn. Die beiden ließen Ihren Gegnern in keiner Spielphase eine Chance und gewannen mit einem Torverhältnis von 26:0 Toren. Diese Leistung war auch ihr „Eintritt“ zur WM in Stuttgart (29.-31.10.). Davor steht für die Spitzenmannschaften noch ein Weltcup-Turnier in Beringen/BEL (16.10.) auf dem Programm. Der starke Turnierherbst wird mit dem Weltcup-Finale in Grosskoschen/GER (27.11.) abgeschlossen.