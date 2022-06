Große Ehrung, Abschied nehmen vom Skirennsport

Der Vorarlberger Skiverband zog in Feldkirch Bilanz.

Die 78. Jahreshauptversammlung des Vorarlberger Skiverbandes, die am Mittwochabend im Feldkircher Hotel Montfort abgehalten wurde, stand ganz im Zeichen der außergewöhnlichen Erfolge der VSV-Sportler bei den Olympischen Spielen in Peking. Zudem wurde das Präsidium mit Präsident Walter Hlebayna an der Spitze wiedergewählt.



Drei Olympiasieger bei Olympischen Spielen konnte der Vorarlberger Skiverband noch nie bejubeln. In Peking holten Johannes Strolz (Kombination, Team), Katharina Liensberger (Team) und Alessandro Hämmerle (Snowboardcross) vier Goldmedaillen. Strolz und Liensberger sicherten sich zudem Silber im Slalom. Die großartigen Leistungen standen im Mittelpunkt des Berichts von Präsident Hleybana.



Auch viele andere Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene prägten die Wintersaison 2021/22. Sowohl im Erwachsenen- wie auch im Nachwuchsbereich erbrachte die Sportler großartige Leistungen.



Das Finanzjahr hat der VSV mit bei einer Budgetgröße 1,24 Mio. Euro mit einem Überschuss von 31.206 Euro abgeschlossen.



Die Neuwahl des Präsidiums erbrachte keine Veränderungen. Das Gremium setzt sich wie folgt zusammen:

Präsident: Walter Hlebayna

Vizepräsidenten*Innen: Steffi Schuster, Christel Schwendinger, Thomas Amann, Hans Dunst, Werner Eberle, Dietmar Flatz, Stefan Jochum, Johannes Kaufmann, Dr. Peter Mennel, Wolfgang Scheyer, Christoph Zimmermann

Kooptierte Mitglieder: Rolf Amann, Christian Knauth





Ehrungen bei der JHV 2022



Anerkennung zur Durchführung internationaler Veranstaltungen

CC Arlberg Lech - Peter Scrivener

SC Montafon - T. Amann

Rücktritte/Farewell 2022

Ramona Düringer

Jasmin Berchtold

Linda Hiller

Johanna Greber

Noah Abdel-Aziz

Waldemar Morscher (Kassaprüfer-Skipool)

Bernhard Graf

Lukas Mathis

Fredi Berthold

Eric Themel

Paul Vonier

Max Greber

Beat Neyer-Hollenstein



Ehrenzeichen für Verbandsfunktionäre-VSV Silber 2022

Bernd Bortolotti - SC Mühlebach

Johannes Eberle - SV Buch

Günter Kolb - SC Satteins

Franz Josef Steurer - SV Reuthe

Mario Unterassinger - SC Schwarzenberg

Ehrenzeichen für Verbandsfunktionäre-VSV Gold 2022

Hubert Maier - SK Kehlegg

Wolfgang Pfaff - WSV Nenzing

Ehrenzeichen für Verbandsfunktionäre-VSV Großes Gold 2022

Christian Peter - SV Fraxern

Gerald Lussnig - SC Klaus Weiler



Ehrenzeichen für SportlerInnen-VSV Kleines Silber 2022

Sonja Gigler - SC Arlberg (Ski X)

Jakob Greber - SV Mellau (Alpin)

Andre Fussenegger - SV Dornbirn (SPL)

Moritz Zudrell - WSV Silbertal (Alpin)



Ehrenzeichen für SportlerInnen-VSV Silber 2022

Victoria Oliver - WSV Au (Alpin)

Kilian Gütl - TS Ski Nordic 4.0 (Nord. Combined)

Mathias Graf - SV Dornbirn (Ski X)



Ehrenzeichen für SportlerInnen-VSV Gold 2022

Patrick Feurstein - SV Mellau (Alpin)

Johannes Strolz - SV Warth (Alpin)

Ulrich Wohlgenannt - SK Kehlegg (SPL)

Julian Lüftner - WSV ST. Gallenkirch (SBX)

Oskar Bechter - USV Hittisau (Masters Alpin)

Hubert Müller - SV Buch (Masters Alpin)

Hansjörg Schneider - SC Egg (Masters Alpin)

Reinhard Juen - WSV Tschagguns (Masters Alpin)



Ehrenzeichen für SportlerInnen-VSV Großes Gold 2022

Johannes Strolz - SV Warth (Alpin)



ÖSV Ehrungen – Silbernes Sportehrenzeichen

Liesinger Raimund (Figl/Shorty)



ÖSV Ehrungen – Großes Silberne Sportehrenzeichen

Gütl Kilian - TS Ski Nordic 4.0 (Nord. Combined)

Gigler Sonja - SC Arlberg (Ski X)

Wohlgenannt Ulrich - SK Kehlegg (SPL)

Olivier Victoria - WSV Au (Alpin)

Graf Mathias - SV Dornbirn (Ski X)