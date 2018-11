Große Ehre und Gold für Hobbyfotografen Luggi Knobel

RANKWEIL. Nächste große Auszeichnung für den Rankweiler Hobbyfotografen Luggi Knobel.

Der 70-jährige Rankweiler erhielt schon oft Auszeichnungen und Ehrungen bei Wettbewerben bzw. von weltweiten Verbänden. Der fünffache Landesmeister in der künstlerischen Fotografie holt erneut Gold. Beim einen der größten Fotowettbewerben der Welt in Linz belegte der Hobbyfotograf in der Sparte „Spieler, Gewinner und Glück“ den ersten Endrang. Im Trierenberg Super Circuit in Oberösterreich haben die Fotokünstler aus über hundert Ländern mehr als 120.000 Bilder eingereicht, eine sehr starke Konkurrenz hat teilgenommen. Chris Hinterobermeister hat Luggi Knobel im neuen Rathaus in Linz im Rahmen einer Fotoausstellung mit 250 Bildern die Goldmedaille überreicht. Das Siegerbild vom Rankweiler mit dem Torjubel der Spielerinnen von Neulengbach gegen FFC Vorderland vor zwölf Monaten aufgenommen wird natürlich auch in Linz der Öffentlichkeit präsentiert. VN-TK