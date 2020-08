Große Ehre für Team Vorarlberg mit Ungarn Tour Start

Roland Thalmann nach gutem EM-Straßenrennen auf Rang 22. Team Vorarlberg Santic Profi erhält Einladung für Tour de Hongrie UCI 2.1

Roland Thalmann war im Königsbewerb der EM beim Straßenrennen über 177 Kilometer bester Team Vorarlberg Santic Akteur. Er stand im Schweizer Nationalteam in den Diensten von Michael Albasini welcher sich auf Rang elf platzierte. Thalmann kommt als 22. zeitgleich mit Sieger Giacomo Nizzolo (ITA) in den Sprint um den EM-Titel. Zweiter Arnaud Demare (FRA), Dritter Pascal Ackermann (GER).

Werner Salmen – sportlicher Leiter: „Wir freuen uns auf die Tour. Die Form stimmt was die Ergebnisse und Eindrücke der letzten Rennen gezeigt haben. Wir werden uns in Ungarn nicht verstecken und aktiv die Etappen angehen. Dann sollte ein Platz in den ersten Zehn am Ende realistisch sein!“