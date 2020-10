Große Bewährungsprobe für die Tanzgruppe One Step Ahead

Altbewährtes am Leben erhalten und eine neue Idee schnell umsetzen lautet die Zielsetzung

RANKWEIL. Nicht zu beneiden waren in den letzten Monaten aufgrund der Pandemie die aktiven Mitglieder der Rankweiler Show- und Tanzgruppe One Step Ahead. Seit dem Lockdown im Frühjahr dieses Jahres hat sich das Trainerteam rund um die Obfrau Racquel del Rosario ganz intensiv mit den Strukturen und Möglichkeiten des Vereins befasst. „Zuerst wussten wir so gar nicht genau, welche der vielen Alternativen für die sogenannten „Distance-Trainings“ nutzen sollen und entschieden uns nach langem und vielem Probieren schlussendlich für die Videokonferenzen und die Zusammenstellung von Trainingseinheiten für Zuhause. Es folgte eine große Herausforderung nach der anderen mit großem Unsicherheitsfaktor“, so Racquel del Rosario. Bitter war die Absage im Sommer vom alljährlichen City Pool Beatz im Alten Hallenbad Feldkirch mit Contest und Battles, das wäre das zehnjährige Jubiläum gewesen. Im Rahmen des Rankweiler Sommer bot der Rankweiler Tanzverein Workshops für die Mitglieder und die Bevölkerung im Raum Vorderland an, was auf regen Zulauf stieß. Trotz der schwierigen Zeit will der Rankler Tanzklub alle bestehenden Gruppen mit den Übungseinheiten um jeden Preis aufrecht erhalten, die in letzter Zeit sehr gut besucht werden. Derzeit sind zehn Tanzgruppen aktiv im Training, die von sieben ehrenamtlichen fachlich ausgebildeten Übungsleitern durchgeführt werden. Davon sind fünf Kindergruppen im Alter von sieben bis zwölf Jahren und sechs Jugend- bzw. Erwachsenengruppen. „Wir verspüren einen sehr hohen Bewegungsbedarf von außen und freuen uns sehr, dass wir trotz aufwendigen Maßnahmen, unsere regulären Trainings fortsetzen dürfen. Das Wichtigste ist zur Zeit der aktive Tanz und in Bewegung bleiben“, fügt die Rankweiler Obfrau abschließend hinzu.