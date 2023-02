Große Begeisterung bei kleinem und großem Funken in Thüringen

Alle zwei Jahre sind die Kinder und Betreuerinnen des Kindergarten Thüringen mit großer Begeisterung beim Funkenbauen mit dabei – nämlich mit ihrem eigenen, kleinen Funken.

Auch heuer war es wieder soweit. Große, freudige Augen gaben es dann gestern, am Funkensamstag-Abend, in Thüringen beim Anzünden des Kinderfunkens und des großen Funkens. Die rund 1.000 Funken-Begeisterten am Funkenplatz beim Lärchenhof in Thüringen ließen sich auch von den winterlichen Temperaturen am Abend nicht abhalten. Schließlich wurde mit großem Fackelrad, Funkaküachle, Feuerwerk oder etwa einer Tombola auch sonst so einiges geboten. Also alles „Tanna – Flamma – hoo“, wie die Funkenzunft in Thüringen sagt.