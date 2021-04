Große Baufortschritte bei Hittisauer Schulen

Neubau und Sanierung der Volksschule, Mittelschule und Polytechnischen Schule sollen bis 2023 abgeschlossen sein.

Hittisau. Einer neuen Ära entgegen gehen die Hittisauer Schulen innerhalb der nächsten Jahre. In dieser Zeit wird in Hittisau ein ambitioniertes Schulprojekt umgesetzt, das den pädagogischen und räumlichen Anforderungen an eine zukunftsorientierte Bildung entspricht. Bis 2023 sollen Neubau und Sanierung der Volksschule, Mittelschule und Polytechnischen Schule abgeschlossen sein.

„Die neuen Schulhäuser treten als feingliedrige Holzbauten mit naturbelassener Holzfassade in Erscheinung und orientieren sich in Gestalt und Dachform am benachbarten Feuerwehr- und Kulturhaus“, erläutert Architekt Matthias Bär. Die Erdgeschosse sind jeweils großflächig verglast. Der Innenraum ist überwiegend mit naturbelassenen warmen Holzoberflächen ausgestattet. Das Bestandsgebäude (derzeit Mittelschule) behält seine Gestalt und Identität und wird umfangreich saniert.

Weil das große Schulbauvorhaben in Hittisau in Etappen umgesetzt wird, hieß es für die Klassen der Volksschule Hittisau und der Polytechnischen Schule am vergangenen Schuljahresende in die Ausweichschule umziehen, weil ihre bisherige Schule dem Neubau Platz machte. Die Containerschule umfasst zu den acht Klassenräumen, Lehrerzimmer, einen Bewegungsraum sowie einige Zusatzräume. Die Volksschule wird rund zweieinhalb Jahre in der Ausweichschule bleiben. Die Mittelschule bleibt bis zur Fertigstellung im derzeitigen Bestand und zieht anschließend in den Neubau um. ME