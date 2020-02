Großbrand in Koblach

In Koblach geriet eine KFZ-Werkstatt in Brand. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

In einer Werkstatt ist ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer hat sich in der Folge ausgebreitet, die Halle stand beim Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand. Besonders gefährlich war die Situation durch Gasflaschen, die zu explodieren drohten.